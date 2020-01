Reprodução Instagram, DR

Apesar de manter a sua postura reservada, César Mourão tem partilhado com mais frequência imagens do seu filho nas suas redes sociais. E assim o fez, esta terça-feira, dia 7.

"1 ano e 1 mês, não de prisão, de idade", escreveu o humorista na legenda da imagem que pode ver acima. O bebé é fruto do seu relacionamento com Joana Lousão (ver imagem aqui). O humorista da SIC é também pai de Mariana, de dez anos, fruto de uma anterior relação, e são poucas as vezes em que mostrou os filhos nas redes sociais, o que explica o sucesso das publicações sempre que decide mostrá-los.

