"Sou tia! A Inês já nasceu. Uma bebé que chegou um mês antes do tempo e veio cheia de força e doçura! Parabéns aos pais! É tão linda", escreveu Tânia Ribas de Oliveira no Facebook no passado dia 2 de janeiro, mostrando-se feliz com a chegada de mais um elemento à sua família.

Recorde-se que a apresentadora da RTP, de 43 anos, tinha anunciado nas redes sociais que o seu irmão Frederico se preparava para ser pai pela primeira vez. Quem também deve estar radiante com esta notícia são os filhos de Tânia, Tomás e Pedro, de sete e quatro anos, respetivamente.

