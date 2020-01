Reprodução Instagram, DR

Marina Ruy Barbosa esteve de viagem no Nordeste do Brasil e mostrou nas redes sociais alguns registos onde aparece a abraçar o marido, Xande Negrão, com as amigas na praia e a fazer várias poses individuais, porém uma das fotografias recebeu alguns comentários negativos por parte dos seus seguidores.

"Aposto que nem come é só para foto", especulou um internauta. Porém, o comentário que acabou por chamar mais a atenção foi outro: "Vomitaste essa pizza toda para não engordares", escreveu uma seguidora, dando a entender que a atriz sofria de bulimia, uma vez que esse é um dos sintomas do transtorno alimentar.

Em resposta, Marina negou a acusação. "Claro que não. Eu amo comer. É uma das coisas que mais gosto de fazer, comer! Por isso no dia a dia tenho uma alimentação balanceada e pratico exercícios físicos, para no fim de semana e viagens poder comer sem preocupações! Depois tento compensar! Temos que viver e ter equilíbrio! Saúde sempre!", disse.