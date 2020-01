Instagram

António Raminhos mostrou na sua página oficial de Instagram uma mensagem que recebeu de uma mulher com uma proposta no mínimo sugestiva. "Tenho umas vizinhas altamente!", comentou o humorista, que é casado com a blogger Catarina Raminhos.

Os fãs do comediante mostraram-se divertidos e confessaram também já ter recebido mensagens do mesmo género. “Espera, se as tuas vizinhas são as mesmas que as minhas, quer dizer que somos vizinhos?”, questionou um dos seus seguidores. “Aqui as vizinhas pedem raminhos, mas é de salsa", brincou outra.

Veja a publicação:

Instagram

Espreite também um momento em que António Raminhos goza com Cristina Ferreira e a filha mais velha o trama: