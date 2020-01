Reprodução Instagram, DR

Foi durante a apresentação do seu programa na TVI que Fátima Lopes não conseguiu esconder a emoção ao revelar em direto as horas de pânico que viveu nos primeiros dias do ano.

»» Fátima Lopes surpreende com novo visual: "Look para 2020"

"Tenho ainda muita dificuldade em falar sobre isto, primeiro porque não dormi, estou aqui sem dormir, depois porque chorei como nunca tinha chorado nos últimos tempos", começa por dizer a apresentadora.

Na passagem de ano a sua filha ligou-lhe e explicou que o cão da família tinha desaparecido há um dia. Fátima Lopes abandonou a festa com os amigos no Alentejo e seguiu para Ourém para ajudar nas buscas.

Após 48 horas desaparecido, e com uma pata magoada, Brownie foi encontrado e já se encontra junto da família. Nas redes sociais, a apresentadora deixou "um eterno obrigado a todos".

»» Fátima Lopes revela: “Já me habituei a não ter o meu filho na Consoada"

Reprodução Instagram, DR