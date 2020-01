Reprodução Instagram, DR

Poderia ser uma novela brasileira, mas é um caso bem real. Hulk, ex-jogador do Futebol Clube do Porto, separou-se da mulher, Iran Ângelo, após 12 anos de casamento e, cinco meses depois, assumiu o namoro com a sobrinha da ex-mulher, Camila Ângelo. Agora surgiu a primeira foto do novo casal, depois da polémica.

Na imagem que pode ver abaixo, divulgada por Leo Dias, o jogador e Camila embarcam juntos em São Paulo, rumo à China, onde o futebolista joga e vive com a namorada.

Depois da mulher ter recusado um divórcio de 22 milhões de euros e 40 imóveis, Camila, a sua sobrinha preferida e atual namorada de Hulk, escreveu uma carta aberta à tia: LEIA AQUI.

Os advogados da ex-mulher, Irân Ângelo, reagiram. "Lamenta-se profundamente que o Sr. Hulk, não satisfeito em ter dado causa à derrocada de um casamento de mais de 12 anos, não tenha respeitado a dor daquela que sempre lhe devotou amor, carinho, respeito e consideração, bem como dos filhos menores do extinto casal, cujos supremos interesses deveriam ser pelo pai preservados", lê-se em comunicado.

