Reprodução Instagram, DR

Bruno Fernandes e Tatiana Oliveira formaram um dos casais mais acarinhados pelo público da segunda temporada de Casados à Primeira Vista. O casal renovou os votos de casamento no final do programa da SIC e nas redes sociais não escondem a proximidade a cumplicidade que os une. Recentemente, o jovem de Vila do Conde partilhou uma imagem em que surge acompanhado por Tatiana e o seu filho, Afonso, de quatro anos.

Imediatamente, entre os comentários à publicação, não faltaram elogios a Bruno e Tatiana e vários internautas não deixaram passar despercebidas as semelhanças entre o participante de Casados à Primeira Vista e o filho. "O teu filhote é a tua cara"; "Gostei da vossa prestação em Casados à Primeira Vista. Felicidades"; "O teu menino é a tua cara" e " O Afonso Maria é muito bonito e parecido contigo", foram alguns das mensagens deixadas pelos seguidores de Bruno Fernandes.

Reprodução Instagram, DR