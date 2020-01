Foi no dia 23 de outubro de 2019 que Tatá Werneck deu à luz a sua filha, Maria Clara, fruto do relacionamento com Rafael Vitti. Agora a comediante resolveu recorrer ao Twitter para desabafar sobre a dificuldade em perder peso após a gravidez e, como sempre, com uma pitada de humor à mistura.

"Eu via as grávidas famosas a recuperar o corpo rapidinho. Aí eu fiquei grávida e porra...qual foi?", brincou a atriz. Nesta frase, a apresentadora deu a entender que não estava a ter a mesma facilidade que outras famosas para voltar ao corpo que tinha antes.

Foram vários os internautas que elogiaram Tatá e ainda houve quem a aconselhasse. "Se continuar a amamentar a Maria Clara, voltará rapidinho ao peso pré-gestação", comentou uma seguidora.

Questionada sobre quantos quilos já emagreceu, a brasileira respondeu: "Já emagreci 12 quilos, mas descobri que engordei 22 [durante a gestação]".