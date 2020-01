Depois do Natal, Rita Pereira, à semelhança de várias figuras públicas portugueses, rumou a um destino com calor. A atriz viajou com o namorado até ao México e uma das imagens que partilhou, nas redes sociais, recebeu uma crítica de um fã. Rita Pereira não hesitou em responder.

"Começamos assim, sem filtros, sem makeup, sem retoques, sem roupas bonitas, sem fundos paradisíacos, branca que nem cal e pose de tortinha", descreveu a atriz sobre a imagem que pode ver abaixo. Se muitos seguidores deixaram elogios e se revelaram surpreendidos com o facto da atriz ter sardas, outros criticaram a atriz.

“Achas-te boa mas há muitas melhores que tu",lê-se num dos comentários que chamou a atenção da atriz. Rita Pereira optou por responder de forma serena. "Ainda bem, se não seria uma seca!”, ripostou. Espreite no vídeo acima alguns momentos da atriz com o namorado Guillaume Lalung no México.

Reprodução Instagram, DR