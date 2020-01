Instagram

“2019... que ano! Um dos meus melhores anos a nível profissional, mas dos mais dolorosos a nível pessoal. Ter a oportunidade de apresentar um programa de televisão, ser pivô da tvi no Portugal Fashion, fazer 2 mega campanhas mundiais numa das quais percebi que afinal podia ser hetero, trabalhar com imensas marcas que continuam a acreditar em mim, fazer styling para momentos importantes de algumas amigas e por fim lançar a minha marca de roupa! Não poderia pedir mais nem melhor”, começou por escrever Luís Borges, no Instagram, na legenda de uma fotografia onde surge divertido ao lado dos três filhos, Bernardo, Lurdes e Eduardo, adotados durante o seu casamento com o cabeleireiro Eduardo Beauté, que morreu em setembro do ano passado.

Instagram

“2019 meteu-me à prova emocionalmente e quando eu achava que iria cair sem ninguém me amparar, os meus amigos estavam lá para me dar a mão e aquele abraço que todos precisamos nos momentos menos bons. Perder 2 pessoas das quais eu gostava tanto, de uma maneira tão repentina, foi o pior para mim, o que me custou mais e o que vai deixar as marcas mais profundas. Aprendi a dizer todos os dias aos meus filhos que os Amo e que eles são tudo para mim. Aprendi a dar valor aos pequenos momentos que antes achava insignificantes. Aprendi que não sou de ferro e que chorar faz bem. Aprendi que afinal o tempo é tão importante e precioso demais para desperdiçar com coisas que não valem a pena. Aprendi que carregar o mundo às costas sozinho não faz bem a ninguém. Que este novo ano me traga mais força e o resto que seja o que tiver que ser. Mais amor pelo próximo e menos julgamentos gratuitos. 2019 deixou-me grandes marcas mas acreditem que 2020 vai ser muito bom! Até já 🖤”, concluiu o manequim.

Reprodução Instagram, DR

De referir que Luís Borges perdeu a mãe em julho do ano passado, na sequência de doença prolongada. Maria do Céu adotou o modelo quando este foi abandonado pela mãe biológica com apenas dois meses.