Confirmaram o namoro quando a imprensa e as mensagens nas redes sociais há muito que o tinham denunciado. Mas foi preciso a chegar ao primeiro dia de 2020 para José Mata partilhar pela primeira vez uma fotografia ao lado de Isabela Valadeiro.

»» Isabela Valadeiro e José Mata de férias na Turquia

"Sem legenda. Com Amor", escreveu o ator no Instagram ao publicar a fotografia que pode ver abaixo. O casal passou o último dia do ano de 2019 ao lado um do outro, em Vilamoura, no Algarve. Numa conversa com Júlia Pinheiro, José Mata falou sobre o namoro com a atriz e confessou que não foi amor à primeira vista.

" Ela é muito nova, mas tem uma maturidade incrível", disse na conversa com a apresentadora da SIC.

Reprodução Instagram, DR