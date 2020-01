Instagram

Foi com uma fotografia da sua filha, Gracinha, de um mês, que Isaurinha Jardim se despediu do ano que terminou. “Adeus 2019!! Que 2020 seja bom para nós ❤️❤️”, escreveu a filha mais nova de Cinha Jardim no Instagram, na legenda de uma imagem onde a pequena Gracinha parece estar a fazer adeus para a câmara.

Na caixa de comentários, além dos elogios beleza da bebé, há também quem arrisque descobrir com quem se parece mais. Para já, Isaurinha está a ganhar as apostas. “Parecida com a mamã”, considera uma seguidora.

A menina é fruto da relação de Isaurinha Jardim com Leonardo Mota e nasceu no passado dia 24 de novembro.