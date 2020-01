Numa retrospetiva de 2019, Meghan Markle e o príncipe Harry de Inglaterra partilharam um vídeo na sua página oficial de Instagram onde mostram várias fotografias do ano que passou. Entre as várias imagens, houve uma em especial que captou a atenção dos fãs dos duques de Sussex, que é nada mais, nada menos, do que o príncipe Harry com o filho, Archie, ao colo,

Um momento encantador entre pai e filho, que está fazer as delícias dos seguidores do filho mais novo do príncipe Carlos e da ex-atriz norte-americana. Entre os vários comentários à publicação, não faltam elogios ao menino, que completa sete meses no próximo dia 6 de janeiro, e, em 24 horas, o vídeo conquistou mais de 3,5 milhões de 'gostos'.

Recorde-se que o casal e o filho celebraram a quadra natalícia no Canadá, juntamente com Dora Ragland, mãe de Meghan Markle.

Reprodução Instagram, DR