Reprodução Instagram, DR

O primeiro dia do ano foi especial para Cláudia Vieira. Caetana, filha mais nova da atriz, completou um mês de vida. Uma data que Cláudia Vieira fez questão de assinalar nas redes sociais com um vídeo e uma fotografia muito especiais.

"Um mês de vida desta pequenina! Grata muito grata. Parabéns minha mini bebé que está a crescer tão bem", escreveu na sua página de Instagram, provando ser uma mãe orgulhosa.

Recorde-se que a bebé é fruto do relacionamento da atriz com o empresário, João Alves. Cláudia Vieira é também mãe de Maria, de nove anos, fruto da anterior relação com Pedro Teixeira.