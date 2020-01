Cardi B quis supreender o marido no dia do seu aniversário. Depois de celebrar junto de amigos e strippers, numa festa em Los Angeles, a rapper esperou até chegarem a casa para dar o seu presente e filmou tudo.

Na cozinha de sua casa, no vídeo que pode ver acima, Cardi B começa por dizer que tinha dar algo a Offset. "Tu já tens todos os carros, todas as jóias, tens tudo. O que posso dar a alguém que tem tudo?", disse a rapper antes de mostrar o presente que estava dentro do frigorífico.

Nada mais, nada menos do que 450 mil euros, em dinheiro vivo, dentro do frigorífico. Estupefacto, ainda sem acreditar, o marido começa por pegar em alguns maços de notas. "Não precisavas de me dar dinheiro", disse no vídeo acima.

"Podes comprar um carro, mais roupas, joías, podes comprar-me mais malas Birkin. Podes fazer o que quiseres", assegurou a artista.

