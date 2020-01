Instagram

Mãe de cinco filhos e a meses de ser avó pela segunda vez, Bibá Pitta não poderia estar mais feliz agora que mais um ano termina.

“Este ano foi intenso, muitas mudanças, alguns sustos, decisões importantes e também o melhor do melhor: um neto a caminho ❤️.Mas nesta caminhada do dia a dia uma coisa é certa, passamos e superamos todos os momentos juntos, sempre amparados uns pelos outros, ligo para eles todos os dias (3 já não estão em casa), nem que seja para dizer olá (sou chata eu sei 😜, mas sei que hoje posso fazê-lo e amanhã talvez não). Sou assim e assim o serei até não poder mais!! Estes 5 são bocados de mim! Estes 5 são a minha continuação, são a minha raça apurada 😂😂. Estes 5 são o melhor de mim!!! Ah e também já lá está o bebé António ❤️, o melhor que uma avó pode receber!! Tanto amor junto, que sorte eu tenho !! Só não era preciso terem crescido tão rápido... mas é a vida!!!”, escreveu a relações-públicas no Instagram.