Com 2019 a terminar, Filomena Cautela resolveu fazer um balanço do ano e “a partilha mais importante” nas redes sociais.

“Tenho visto por aqui as reflexões umas mais baratas que outras acompanhadas das fotos nos paraísos e, se tiver a vossa atenção, a única coisa realmente útil que me ocorre deixar vos aqui para um ano novo é o seguinte: Meditem ou comecem a meditar. A vida não é nem simples nem fácil como se prega por estes fóruns, é ingrata, injusta, traiçoeira e traidora e cruel e para sobreviver aos dias com consciência e com poder transformador, sem ser, nas palavras dos Clã, um pateta feliz, só será possível se treinarmos a empatia, a tolerância, a gentileza, a memória, e cultivarmos a paciência e a coragem e nos dias que correm não me parece que haja muito que seja mais importante que isto. Convosco e com os outros. Meditem ou comecem a meditar, baixem uma app de meditação, façam no YouTube, experimentem uma aula... se eu consegui e comprovadamente sou conhecida como uma barata tonta e stressada, todos conseguem. Trust me”, escreveu a apresentadora de televisão no Instagram.

Os comentários a esta publicação não tardaram, inclusive de caras bem conhecidas do público. Rita Ferro Rodrigues, por exemplo, garantiu: “É uma das minhas resoluções para 2020 ❤️”. “É isso mesmo!”, apoiou Núria Madruga.