Há muito tempo que Elsa Raposo se afastou do escrutínio da imprensa. A ex-apresentadora mudou-se para África do Sul, onde vive há nove anos, e casou numa cerimónia privada, em 2016, com Dale Hellmann. Esta semana, Elsa Raposo partilhou uma mensagem nas redes sociais, entretanto eliminada, em que falava do fim do seu casamento com o escultor. Agora, a ex-modelo volta a atrás.

"Hoje digo basta em voz alta e clara", escreveu a antiga apresentadora. "Basta de malícia e lágrimas. Basta", dizia uma das mensagens, entretanto apagada. Na mesma sequência, Elsa Raposo garantiu que ia iniciar um novo capítulo da sua vida. "Espero embarcar numa nova era com a mesma dignidade com que vim para a África do Sul. Estou a deixar este país com empatia e como uma mulher livre. Como sempre, não importa o que aconteça", escreveu na altura.

Agora, em declarações à VIP, a ex-modelo negou o divórcio. "Não há separação. Um tremendo mal entendido é o que posso dizer", sem acrescentar mais nada ou apresentar uma justificação adicional sobre o que terá mudado em 24 horas.