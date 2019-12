Instagram

Depois de anos de espera, Claúdio Mendes foi submetido a um transplante de rim no início de novembro e as últimas semanas têm sido marcadas por altos e baixos, como seria expectável. Ao lado do antigo participante da primeira edição do programa Casados À Primeira Vista, da SIC, tem estado a namorada, Raquel Pereira, que, segundo o próprio tem sido incansável. Tanto é que decidiu homenageá-la com uma bonita declaração de amor nas redes sociais.

Instagram

“OBRIGADO AS RAQUEIS... Hoje faz dois meses que o telemóvel tocou e a espera iria terminar. Foi uma chamada que pensava que estava preparado para a receber e afinal nunca estamos preparados, foi uma emoção enorme. Estes dois meses tiveram muitos altos e baixos, mas apesar de tudo e de todos as contrariedades o novo órgão resistiu e não desistiu de mim as primeiras dificuldades, e como o meu dador foi do sexo feminino. Por estes motivos decidi batizar este meu órgão com o nome de RAQUEL, em homenagem a minha namorada que é quem tem estado comigo nestes momentos menos fáceis e nunca desistindo tal como o meu RIM”, escreveu o madeirense no Instagram, na legenda de uma fotografia tirada durante a quadra natalícia.

>> LEIA TAMBÉM: Cláudio de ‘Casados À Primeira Vista’ e a namorada aumentam a família