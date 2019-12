Instagram

“No dia 4 de Novembro de 2013, disse ao Art Sullivan, que tinha namorado ao som da música dele... morreu hoje aos 69 anos , uma lenda que nos deixa...RIP🙏”, escreveu Lili Caneças no Instagram, na legenda de uma fotografia tirada no Casino Estoril, na qual aparece ao lado do artista belga.

Art Sullivan fez sucesso em Portugal durante os anos 70 e ficou conhecido com temas como Petite Fille aux Yeux Bleus, Ensemble, Petite Demoiselle e Adieu Sois Heureuse. A última vez que esteve em Portugal foi em agosto deste ano, tendo atuado nas Caldas na Rainha, no âmbito da Expoeste.