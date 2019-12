Instagram

Está a fazer sucesso nas redes sociais mais recente fotografia partilhada por César Mourão no Instagram. O protagonista da imagem é o filho do humorista, Martim, que completou um ano no passado dia 22 de novembro.

“O mais perto que estive de ter gémeos”, brincou César na legenda da fotografia, onde se vê o menino e a sua imagem refletida numa parede.

O humorista da SIC é também pai de Mariana, de dez anos, fruto de uma anterior relação, e são poucas as vezes em que mostrou os filhos nas redes sociais, o que explica o sucesso das publicações sempre que decide mostrá-los.

Espreite as imagens do 1.º aniversário do pequeno Martim:

