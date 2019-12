Há precisamente um ano nasceu o primeiro filho de Rita Pereira. Depois da atriz ter partilhado um vídeo no hospital, antes do nascimento do bebé, foi a vez de Guillaume LaLung mostrar novas imagens da celebração do primeiro ano de vida de Lonô.

No vídeo abaixo, o casal festeja pela primeira vez o aniversário do bebé em português e em francês. O namorado da atriz revelou ainda imagens, que pode ver acima, do primeiro colo do bebé, logo após o nascimento. Ora, espreite!

