A poucos dias do fim de 2019, Rita Ferro Rodrigues partilhou com os seus seguidores nas redes sociais os seus planos para a comemorar a chegada do novo ano. “Sucede o seguinte: este rapagão aqui na primeira fotografia, trabalha durante a passagem de ano desde que nos conhecemos e este ano ensaiou de novo o número ‘ah e tal trabalho no Algarve, meu amor’. Ah e tal? Não senhor. Vamos atrás de ti que até vais ver o que é bom para a tosse. Eu e o Duda claro - que os mais velhos já não querem saber de nós na passagem de ano. E ainda bem. Tudo certo!”, começou por escrever a apresentadora de televisão no Instagram, na legenda de uma fotografia onde surge ao lado do marido, o assistente de realização d’ O Programa da Cristina Rúben Vieira.

“Posto isto, junta -se o útil ao muito agradável e ainda vamos ouvir o enorme José Cid agora que já regressou de Las Vegas onde recebeu um Grammy de Excelência Musical. Toma lá que já almoçaste. E a modos que é isto. E bem feliz que estou... Boa música, amor e amigos e ainda mato saudades do meu querido Algarve. Dia 30, rumo a Sul para o ravalhão (adoro dizer assim 🥂) Até lá, é trabalhar mais um bocadinho ❤️ Bom Diaaaaaaaa!!!!”, completou Rita Ferro Rodrigues visivelmente encantada com os seus planos para a Passagem de Ano.

Rita Ferro Rodrigues e Rúben Vieira casaram-se em 2010 numa cerimónia simbólica no Alentejo e têm um filho em comum, Eduardo, de oito anos. O assistente de realização também é pai de Miguel e a apresentadora é mãe de Leonor, fruto de anteriores de relações.