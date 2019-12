Cristina Ferreira tem despertado a curiosidade dos seus seguidores. Depois de publicar uma imagem a bordo do avião apenas referindo que iria regressar a um lugar onde foi feliz, a apresentadora revelou que está nas Maldivas "para confirmar se estava tudo no sítio".

O quarto onde Cristina está instalada é de sonho. Eis os pormenores: tem uma enorme sala de estar, uma cama king size, uma banheira oval no meio da casa-de-banho e ainda uma cama de rede em cima da água. Todas as áreas têm varanda com vista para o mar como pode conferir no vídeo acima partilhado pela própria nas redes sociais.

A rainha das manhãs da SIC escolheu o Joali Maldives, um luxuoso resort, onde o preço mínimo ronda os 5200 euros, por dia. Veja o vídeo abaixo com uma visão geral sobre o paraíso onde a empresária irá receber 2020.