Reprodução Instagram, DR

Cláudia Vieira adora desfrutar de momentos em família e os seus registos fotográficos nas redes sociais são prova disso. Depois de mostrar o primeiro passeio de Caetana, que nasceu dia 1 deste mês, como pode ver no vídeo abaixo, a atriz da SIC revelou outro momento especial.

Na fotografia partilhada no Instagram pode-se ver os pais do seu companheiro, João Alves, a dar uma caminhada por um passadiço com a neta. "Os avós do norte a passear a neta!", escreveu na imagem.

VEJA TAMBÉM: Cláudia Vieira mostra filha mais velha a cuidar da irmã: “O jeitinho da mana…”