Reprodução Instagram, DR

Parece que a época natalícia está a deixar Cláudio Ramos muito nostálgico. Depois de ter partilhado com os seus seguidores uma fotografia do primeiro Natal da sua filha, o apresentador voltou a mostrar outra imagem antiga... esta com 30 anos.

"Natal 1989. Conta-me como foste! O meu visual já marcava posição", escreveu na legenda da publicação. Na imagem, além do 'vizinho' da Cristina, estão ainda outras crianças com presentes na mão e uma pessoa vestida de Pai Natal.

Enquanto algumas pessoas identificaram de imediato na fotografia o apresentador, outras tiveram mais dificuldade. "Estou a olhar para a foto há oito minutos e ainda não consegui descobrir qual é o Cláudio", disse uma internauta.

Tente descobrir onde está o apresentador na imagem acima.