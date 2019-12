Reprodução Instagram, DR

Foi há 19 anos que Cláudio Ramos conheceu pela primeira vez Cinha Jardim, por altura do seu 44.º aniversário. Esta segunda-feira, a comentadora do Você na TV celebra 63 anos e mereceu uma homenagem do 'vizinho mais famoso do país', que enalteceu a amizade que os une.

"Estamos na vida um do outro há tempo suficiente para apenas os olhos perguntarem ou responderem mesmo que não estejam frente a frente todos os dias. Foi a minha primeira amiga quando cheguei a Lisboa", começa por dizer Cláudio Ramos num texto publicado nas redes sociais.

O apresentador e blogger revela que foi junto de Cinha Jardim que viveu os seus sucessos, as suas descobertas e os momentos menos bons. "Nesta fotografia [ver abaixo] estamos a olhar o mar, uma das suas grandes paixões. O mar e o sol. Este ano não estive muito presente. Estou em falta com ela, que nunca me faltou. Mas ela entende. A Cinha tem tanto de verdade como de generosidade. Faz hoje anos que a conheci. Ela hoje está de parabéns. Está uma mulher linda, uma irmã lutadora, uma mãe orgulhosa, uma avó babada, uma amiga que quero para sempre. Parabéns minha amiga", completou o comunicador da SIC.

A resposta das filhas de Cinha Jardim

Isaurinha Jardim, que foi mãe há quase um mês, comentou o texto de Cláudio Ramos. "E nós gostamos de ti como gostas da nossa mãe", disse a filha mais nova de Cinha Jardim.

"E o que eu me lembro de ti lá por casa", respondeu Pimpinha Jardim, que está grávida do terceiro bebé.

Reprodução Instagram, DR