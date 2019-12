Reprodução Instagram, DR

Chris Brown tem-se mostrado um pai muito babado nas redes sociais. Após ter mostrado a primeira fotografia com o filho e revelado o seu rosto, esta semana o artista voltou a partilhar mais uma imagem amorosa no Instagram.

Na publicação, que já conta com mais de 2 milhões de gostos, pode-se ver Aeko Catori Brown, fruto da anterior relação com Ammika Harris, deitado no peito do cantor a dormir.

Recorde-se que Chris Brown tem ainda uma filha, Royalty, de cinco anos, fruto do antigo relacionamento com Nia Guzman.