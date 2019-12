Reprodução Instagram, DR

Este domingo, dia 22 de dezembro, Carolina Patrocínio referiu nas redes sociais estar muito feliz com o almoço que reuniu toda a família. Onde? Na casa da mãe.

“É o almoço mais esperado do ano em casa da Mãe. Não há melhor do que passar o Domingo com irmãs, cunhados e sobrinhos à volta da mesa. Um Santo Natal a todos”, escreveu na publicação do Instagram.

Numa das imagens pode-se ver a apresentadora da SIC ao lado das irmãs, Rita, Mariana e Inês, todas com camisolas alusivas à época natalícia da Oysho e Pull and Bear.

