Reprodução Instagram, DR

Bárbara Bandeira revelou esta sexta-feira, dia 20, que está a passar por um momento complicado com um rapaz que tem uma "fixação" por ela e a tem vindo a perseguir há cerca de um ano.

“Venho aqui falar de um assunto que não é propriamente feliz e um assunto que me tem perturbado um bocadinho, porque comecei a juntar as peças e comecei a perceber o quão grave pode ser esta situação”, começou por dizer nas redes sociais.

“Aconteceu uma situação com um rapaz que provavelmente tem alguma fixação. Sei que ele já esteve em psiquiatras e sinceramente está a começar a preocupar-me um bocadinho porque ele manda-me mensagens há muito tempo. Para além de pôr a sua própria vida em causa, ele foi um bocado agressivo e um bocado instável quando me viu, o que causa uma situação muito desagradável”, explicou ainda.

A namorada de Francisco (Kasha) contou que tudo começou no ano passado quando o rapaz - na casa dos 20 anos - foi a um concerto do pai, Rui Bandeira, e o abordou e, mais tarde, falou com a própria após um concerto seu na FNAC do Fórum Almada. “Ele foi ter com o meu pai a dizer que as minhas músicas eram todas para ele, que eu tinha uma relação com ele. Mas disse de uma maneira muito séria”, contou. O jovem, chamado Bruno, foi expulso do local após tornar-se agressivo devido à reação da cantora que ficou espantada com a situação.

O rapaz continuou a perseguir Bárbara através de mensagens, enviadas de vários perfis diferentes, pois a cantora bloqueava-o. “Já bloqueei duas ou três páginas de Instagram e ele não para de criar novas contas e enviar-me mensagens que dizem que ele não vai ficar sem mim, ele prefere não estar neste mundo do que estar sem mim. E eu como já vi esta pessoa a tornar-se agressiva e descontrolada eu senti-me na obrigação de falar convosco”, acrescentou.

Apesar de se recusar a partilhar uma fotografia do rapaz, a artista revelou algumas características físicas - tem uma cicatriz em forma de cruz no rosto, é loiro platinado e tem olhos azuis - para que os seus seguidores o possam identificar num dos seus concertos e os seguranças sejam avisados.

“Estou com medo, mesmo”, confessou. Mais tarde, a cantora veio tranquilizar os fãs dizendo que irá à policia apresentar o caso. "Após ler as vossas mensagens e falar com a minha família, decidi ir à polícia. Obrigada pelo amor e preocupação que demonstram. Este assunto vai ser resolvido de forma a que eu me sinta segura e para que o rapaz receba a ajuda psicológica de que precisa. Assim que tiver novidades, digo-vos. Obrigada", escreveu.

Reprodução Instagram, DR