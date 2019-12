Frankfurt, na Alemanha, foi o destino escolhido por Manuel Luís Goucha e pelo companheiro, Rui Oliveira, para umas belas férias.

O apresentador tem mostrado nas redes sociais que se está a divertir e a aproveitar bem as atividades que a cidade lhe oferece. "Vinho quente e especiarias", escreveu na legenda da publicação. O apresentador visitou o típico mercado de Natal fazendo-se acompanhar do marido e de uma amiga como pode ver no vídeo acima.

Manuel Luís Goucha ainda esteve na ópera, almoçou num restaurante com vista para a cidade e ainda assistiu a um espectáculo de cavalos, momentos estes que tem partilhado com os seus seguidores nas redes socais. Ora veja na galeria abaixo!

1 / 7 Reprodução Instagram, DR 2 / 7 Reprodução Instagram, DR 3 / 7 Reprodução Instagram, DR 4 / 7 Reprodução Instagram, DR 5 / 7 Reprodução Instagram, DR 6 / 7 Reprodução Instagram, DR 7 / 7 Reprodução Instagram, DR