Instagram

Com o ano de 2019 a acabar, Carolina Deslandes fez um vídeo no seu Instagram, onde faz uma espécie de balanço. Mas antes de falar do melhor e do pior, a cantora contou aos seus seguidores que continua doente e que, depois de ter sido vista por um médico e diagnosticada com Gripe A, foi obrigada a manter-se afastada de casa para não contagiar os filhos, Santiago, Benjamim e Guilherme.

Em jeito de conselho, Carolina disse ainda aos seus fãs: “Não tenham medo de parar e dizer que querem mudar certas coisas, que querem outras coisas para vocês (…) Eu vou deixar de querer tudo para ontem e de meter tanta pressão nos meus ombros. Quero estar feliz, reencontrar a pessoa que eu era e tratar da minha ansiedade. Procurem ajuda, falem com as pessoas. Há profissionais que estão cá para vos ajudar”.

Veja o vídeo: