É um feito inédito na carreira de Carolina Deslandes. A cantora recorreu ao Instagram, esta quinta-feira, e em lágrimas, revelou a grande novidade que fecha em grande o ano de 2019.

"O 'Casa' é disco de Platina. Obrigada. Fechámos este domingo dois anos de tour casa, mais de 100 concertos, tanto trabalho e tanto amor. Este disco que foi feito na cozinha de minha casa, como e que é possível? Sou-vos eternamente grata. Obrigada. Obrigada ao Diogo Clemente [namorado] por ter produzido o disco que eu sonhei. Aos músicos. À minha equipa incansável. E a vocês. Obrigada por fazerem morada na minha música", contou a artista que partilhou uma fotografia emocionante (que pode ver abaixo).

Carolina é mãe de Guilherme, de um ano, Santiago, de três anos, e Benjamim, de dois, fruto do seu relacionamento com Diogo Clemente. A cantora celebrou este mês o primeiro aniversário do filho mais novo.

