Em 2006, Margarida e Mariana Martinho tornaram-se conhecidas com a terceira temporada de Morangos com Açúcar. Em 2014, Margarida Martinho recebeu a dura notícia de que tinha um aneurisma. Agora, cinco anos depois, assinalou a sua vitória com novas imagens nas redes sociais.

"Faz hoje cinco anos, desde que venci esta batalha! Não tenho dúvida nenhuma que a mente controla o corpo e o poder de controlar os pensamentos é meio caminho andado para o que queremos atingir (...). Ainda hoje, cheia de dúvidas, me pergunto porquê que tantas outras pessoas não sobrevivem e não recuperam da mesma forma que eu recuperei. Acho que foi a parte mais difícil de ultrapassar, mas... tendo a oportunidade de continuar a viver, vou fazê-lo da melhor forma. A sorrir, a viajar, a partilhar, a sonha", escreveu no seu Instagram.

A seu lado esteve sempre a irmã, Mariana, como pode ver nas imagens abaixo. Margarida Martinho, depois da participação na série juvenil, mudou-se para Londres para estudar marketing.

