Reprodução Instagram, DR

Na fotografia acima publicada no Instagram de Vera Kolodzig pode-se ver o seu filho, Mateus, de quatro anos, fruto da relação com Diogo Amaral, num corredor com as paredes cheias de desenhos de crianças.

"O Natal está a chegar, e mais importante que comprar é dar. E foi isso que fomos lá fazer hoje - entregar brinquedos do Mateus e conhecer o projecto educativo", escreveu a atriz na legenda.

Vera e Mateus estiveram no Centro Paroquial Comunitário da Ramada - que conheceram através de Ljubomir Stanisic - para entregar brinquedos às crianças carenciadas. O gesto teve como intuito transmitir ao filho que o Natal não é apenas receber presentes.

"Às vezes fico com medo que ele cresça a acreditar que é tudo fácil de adquirir e que a vida são presentes e bens materiais, e foi exactamente por isso que decidi levá-lo hoje, para que o 'dar' não seja apenas um conceito abstracto", explicou.