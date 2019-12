Luana Piovani arrasou o ex-marido, com quem tem três filhos, Dom, Bem e Liz, revelando num vídeo ao vivo no Youtube que o surfista era um pai ausente, um "pai que visita".

Após esse episódio, Pedro Scooby partilhou nas redes sociais uma publicação com uma frase de reflexão de Elbert Hubbard - “para quê levar a vida tão a sério, se a vida é uma alucinante aventura da qual jamais sairemos vivos" - e muitos dos internautas não reagiram bem.

Questionado sobre se ficava afetado com as críticas da ex-mulher, Pedro responde: "Eu não! Falar até papagaio fala". O atleta de 31 anos ainda foi acusado de "passar muito tempo a viajar com mulheres uma atrás da outra sem pensar em como é que os filhos se sentem".

Pedro Scooby continuou então a responder a outros comentários dos seguidores sobre a sua presença na vida dos filhos e sobre o fato de não passar o Natal com eles.

"Sempre tive que viajar muito, mas todo o tempo que tenho com eles estou presente e eles sabem disso. No caso do Natal, passei todos os Natais da vida com eles, este não vou passar por que eu e a mãe [deles] não estamos juntos e não tenho uma boa relação com a mesma. Acredito que vou conseguir passar com eles no ano que vem", explicou.

"Sempre que as crianças estiveram comigo, eu cuidei quando estiveram doentes, dei muito amor, cuidados, ensinamentos e atenção! Este ano fui 14 vezes a Portugal, levei-os comigo à Califórnia e Inglaterra! Isso tudo depois de me ter separado, em março! Não fales do que não sabes! Estás a acompanhar em demasia os sites de fofoca", disse ainda em resposta a outra internauta.

Outra seguidora ainda questiona o número de visitas que o brasileiro faz aos filhos durante o ano. "Para começar não são 16 vezes, são 14! E 14 vezes não são 14 dias! Por exemplo, no mês passado fiquei um mês lá! Não fale sobre o que não sabe! Quem sabe da minha vida com os meus filhos sou eu e eles! Por sinal, a coisa que mais escuto da boca do meu filho mais velho é que eu sou o melhor pai do mundo!", afirmou.