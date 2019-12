Instagram

A dias do Natal, Mafalda Rodiles já recebeu um presente e fez questão de mostrá-lo na sua página de Instagram. “Meu primeiro presente de Natal chegou! 😍 Um relógio lindo para ver se começo a conseguir levar os babies a horas à escola 😅 Em 2020 voltarei a ser pontual 😉❤️amei!”, escreveu a atriz.

Instagram

Recorde-se que 2019 foi um ano de grandes mudanças para Mafalda Rodiles, que regressou a Portugal depois de quase uma década a viver no Rio de Janeiro, Brasil. O regresso foi motivado pelo fim do seu casamento com o realizador brasileiro Edgar Miranda, com quem teve dois filhos, Mel e Martim.