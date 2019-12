Instagram

Embora seja mãe de segunda viagem, Cláudia Vieira não dispensa os conselhos dos profissionais de saúde e, por isso, recebe em casa a visita de uma enfermeira para a ajudar com qualquer dúvida que possa ter em relação ao pós-parto ou à pequena Caetana, que nasceu no passado dia 1 de dezembro. E foi precisamente uma dessas visitas que a atriz registou na sua conta de Instagram.

A menina é fruto da relação de Cláudia Vieira com o empresário João Alves e veio juntar-se a Maria, de nove anos, nascida do anterior relacionamento da atriz com Pedro Teixeira.