Instagram

Bárbara Bandeira está habituada a ser fortemente criticada, seja pela forma como se veste, pela sua música ou ainda pelo facto de manter uma relação amorosa com um homem mais velho, o músico Kasha, dos D.A.M.A. Mas a jovem artista, de 18 anos, deixou um ‘recado’ nas redes sociais que mostra que está bem atenta a tudo o que se diz a seu respeito, embora saiba selecionar as críticas que, de facto, deve ouvir. “Cuidado com a crítica construtiva de quem nunca construiu nada”, lê-se nas Stories de Instagram da filha de Rui Bandeira.

Instagram

LEIA TAMBÉM:

>> ANTÓNIO RAMINHOS REAGE A FOTO SENSUAL DE BÁRBARA BANDEIRA: “AS MINHAS FILHAS NUNCA IRÃO SEGUIR O TEU PERFIL”

E espreite o vídeo que mostra a recente mudança de visual da cantora: