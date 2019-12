Há uma semana atrás, Rita Pereira revelou nas redes sociais que uma das suas cadelas, Hyndia, tinha morrido no seu colo, durante um passeio na praia. A atriz ficou inconsolável.

Esta terça-feira, 17 de dezembro, a atriz publicou uma fotografia a posar dentro de uma banheira, completamente nua.

Na legenda, refere-se à dor e saudades que sente após a perda: “I wish I could tell you the pain’s not always there, but it is. Always. Behind every smile, within every tear" (Gostaria de poder dizer que a dor nem sempre está lá, mas está. Sempre. Atrás de um sorriso esconde-se uma lágrima, em português)

Rita acrescentou ainda as hashtags "luto", "amor" e "lágrimas".