Reprodução Instagram, DR

Esta terça-feira, dia 17 de dezembro, Diogo Amaral partilhou uma fotografia com uma legenda muito amorosa. "Vamos falar sobre as horas de minha vida", começou por dizer.

Como pai babado que é, o ator da SIC revelou que eram as horas exatas a que nasceram os dois filhos, Mateus e Oliver.

No dia 25 de setembro, às 11h11, nasceu Mateus, de cinco anos, fruto do antigo relacionamento com Vera Kolodzig. Já o bebé Oliver, fruto da ex-relação com Jessica Athayde, veio ao mundo no dia 8 de junho deste ano, às 19h41.

"Quais são as tuas?", rematou.

