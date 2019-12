Jay-Z esteve este sábado, dia 14 de dezembro, na festa de aniversário do amigo, Sean Combs, mais conhecido por P. Diddy, que reuniu várias caras conhecidas, como as irmãs Kardashian, Kim, Kylie e Khloé.

A sua mulher, Beyoncé, que recebeu bastantes elogios ao seu 'look', estava a dançar com com a ex-colega de Destiny's Child, Kelly Rowland. Tudo estava calmo até que um dos convidados começou a gravar o rapper e este tirou de imediato o telemóvel das mãos do homem. Ironia: esse momento foi gravado por outra pessoa que partilhou o vídeo nas redes sociais.

A gravação do autor de '99 Problems' já se tornou viral. "O Jay-Z não precisava agarrar o telemóvel do homem daquela forma. No fim de contas, somos todos humanos. Eu também não gostaria de ter uma câmera na minha cara do nada. É o que acontece quando és uma celebridade", escreveu um internauta.