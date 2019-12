Reprodução Instagram, DR

Katia Aveiro não esconde o orgulho que tem do irmão, Cristiano Ronaldo, e tem saído em defesa do irmão nas redes sociais respondendo assim a todos os que criticam o jogador, como o fez após as recentes declarações polémicas do jogador do Liverpool, Virgil Van Dijk.

A irmã de CR7 voltou a partilhar no Instagram uma publicação com uma imagem do craque: "Está morto, está acabadinho, só marca de penalties, já deu o que tinha a dar!!! O pai já vai", lê-se na descrição. É que este domingo, a Juventus, equipa onde o futebolista joga, ganhou (3-1) a Udinese, sendo que dois dos golos foram de Cristiano, chegando assim aos 11 golos esta temporada.

>> Irmãs de Ronaldo deixam mensagens nas redes sociais pós noite vitoriosa: "Agora pensem"

Katia termina com as hashtags: "Só nós sabemos, calma", "quase [nos] 35 [anos]", "quem ri por último, ri melhor".