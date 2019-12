1 / 4 Reprodução Instagram, DR 2 / 4 Reprodução Instagram, DR 3 / 4 4 / 4 Reprodução Instagram, DR

Juntos há cerca de quatro anos, Sara Matos e Pedro Teixeira sempre foram discretos nas redes sociais, mas as declarações de amor e as fotografias a dois são cada vez mais recorrentes.

Este fim de semana, os dois atores rumaram até ao sul do país, mais concretamente até Monsaraz, no Alentejo. Uma pequena escapadinha na companhia de alguns amigos, que o casal fez questão de partilhar com os seus seguidores nas redes sociais através de várias imagens.

"Alentejo. É sempre uma das minhas escolhas preferida", confessou a atriz.