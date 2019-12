O mês de dezembro não podia ter começado da melhor forma para Cláudia Vieira. A atriz deu à luz a segunda filha e não podia estar mais feliz. Desde então, a atriz tem brindado os seus seguidores nas redes sociais com várias imagens da pequena Caetana. Ainda este sábado, 14 de dezembro, a atriz da SIC partilhou uma encantadora imagem da menina a dormir.

"No quentinho. Minha pequenina boa!!!!!! Super apaixonada", escreveu na legenda da publicação, provando ser uma mãe 'babada'.

Recorde-se que Caetana é fruto do relacionamento de Cláudia Vieira com João Alves. É atriz é também mãe de Maria, de nove anos, fruto da anterior relação com Pedro Teixeira.

Reprodução Instagram, DR