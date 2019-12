Depois de ter revelado o nome do segundo filho nas redes sociais, Chris Brown decidiu mostrar pela primeira vez o rosto do pequeno Aeko. Esta sexta-feira, 13 de dezembro, o artista publicou uma fotografia do menino a dormir, deixando, desde logo, os seus seguidores enternecidos.

A publicação rapidamente se tornou um verdadeiro sucesso e, em 10 horas, já tinha conquistado mais de 1,5 milhões de gostos e centenas de mensagens deixadas pelos fãs.

Recorde-se que o menino, nascido no passado dia 20 de novembro, é fruto da relação do cantor com Ammika Harris. Chris Brown é ainda pai de Royalty, de cinco anos, do antigo relacionamento com Nia Guzman.

Reprodução Instagram, DR