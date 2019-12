1 / 9 Instagram 2 / 9 Instagram 3 / 9 Instagram 4 / 9 Instagram 5 / 9 Instagram 6 / 9 Instagram 7 / 9 Instagram 8 / 9 Instagram 9 / 9 Instagram

“Hoje é o dia da pessoa que me deu a vida... que me ensinou absolutamente tudo que eu sei até hoje... que cuidou de mim, educou e protegeu... que está comigo sempre, minha mãe! O céu está tão radiante quanto você! ❤️”, escreveu Isabelle Bittencourt no Instagram, onde partilhou várias fotografias da mãe, Caroline Bittencourt.

A modelo brasileira morreu no passado mês de abril, num acidente de barco. Caroline e o marido, Jorge Sestini, foram apanhados por uma tempestade durante um passeio no mar e a manequim terá saltado para a água para salvar a sua cadela, Canjica. Saiba mais pormenores aqui!

Mais tarde, o marido de Caroline Bittencourt chegou a ser indiciado por homicídio por ter insistido em ir para o mar apesar do temporal que se aproximava. Sestini foi resgatado três horas depois do acidente o corpo da modelo foi encontrado, no dia seguinte, pelo próprio pai. Recorde todos os pormenores desta história trágica AQUI.