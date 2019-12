Mark Sagliocco

Com o Natal à porta, Kim Kardashian decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação muito especial. A socialite partilhou um retrato de família natalício em que surge na companhia do marido, Kanye West, e dos quatro filhos de ambos, North, de seis anos, Saint, de quatro, Chicago, de um e meio, e Psalm, de seis meses.

"Cartão de Natal 2019 da família West", escreveu Kim na legenda da imagem, desejando assim uma feliz quadra festiva aos seus seguidores nas redes sociais.

Ora veja:

Reprodução Instagram, DR