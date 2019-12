Os rumores de que estariam novamente juntos tinham surgido já alguns meses, mas foi na gala da GQ Man of the Year no passado dia 30 de novembro, que Oceana Basílio e José Fidalgo decidiram assumir publicamente o romance, conforme pode ver no vídeo acima.

Entretanto, os dois atores não se inibem de mostrar a paixão que os une, trocando declarações de amor nas redes sociais.

Esta quarta-feira, 11 de novembro, Oceana partilhou uma fotografia em que surge ao lado do namorado, aproveitando para recordar os momentos vividos pelos dois durante o verão. "Saudades do verão das férias contigo de fazer quebrar esse gelo e rir das nossas parvoíces e mil aventuras. Três dias e já sinto a tua falta", pode ler-se.

Reprodução Instagram, DR

Por seu turno, José Fidalgo escreveu: "São precisos dois para dançar o tango. E um carro fixe para sair daqui".

Reprodução Instagram, DR