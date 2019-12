Instagram

Foi no passado dia 1 de dezembro que Cláudia Vieira deu as boas-vindas à segunda filha, Caetana. Desde então, a atriz tem brindado os seus seguidores nas redes sociais com várias imagens da menina. Esta quarta-feira, 11 de dezembro, a atriz da SIC partilhou uma fotografia muito especial para si, que é nada mais nada menos, do momento em que a filha mais velha, Maria, conheceu a irmã recém-nascida.

"Um dos momentos que mais ansiava.. Maria a ver a irmã pela primeira vez. Dos momentos mais inesquecíveis da minha vida", escreveu na legenda da imagem, provando ser uma mãe 'babada'.

Recorde-se que Caetana é fruto do atual relacionamento de Cláudia Vieira com João Alves. Enquanto que Maria, de nove anos, é fruto da anterior relação com o também ator, Pedro Teixeira.

Reprodução Instagram, DR